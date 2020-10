Allerta Meteo, nuovo fronte di maltempo in Piemonte e Liguria: 50mm di pioggia sulle colline di Genova, atteso forte vento e grandine nella notte [LIVE]

Torna l’incubo maltempo in Liguria e in Piemonte dopo un fine settimana terribile che al momento non sembra ancora terminare.

Nei giorni scorsi le forti piogge hanno devastato entrambe le regioni: solo nella giornata di venerdì 2 Ottobre sono caduti 586mm di pioggia a Limone, mentre è esondato il Tanaro e la provincia di Cuneo ha registrato gravi danni. In Liguria i venti viaggiavano nella stessa sera a una velocità di 150 Km/h, causando danni nell‘Imperiese. Anche Viareggio non è stata risparmiata dal maltempo.

E adesso, che sta ricominciando a piovere, la notte fa paura. Sulle colline di Genova stanno già cadendo 50mm di pioggia, in particolare sono stati registrati 52mm a San Pietro (Genova), 42mm a Vallechiara, 40.8mm a Fabbriche e 20mm a Loco di Rovegno, al confine col Piemonte.

E’ l’inizio del nuovo fronte di maltempo, come ha evidenziato anche l’allerta meteo Estofex e quella che la Protezione Civile ha emesso nel pomeriggio.

In Piemonte si registrano 26mm di pioggia a Sparone, in provincia di Torino. In tutta la provincia piove, anche se per il momento con poca intensità.

Pioggia e vento nel pomeriggio su alcune zone della provincia di Alessandria: a Capanne di Cosola raffiche di 64 km/h a Bric Berton di Ponzone (nell’Acquese). Vigili del fuoco impegnati in una ventina di interventi in parte anche residui delle precipitazioni di ieri. Tra i principali, nel Novese per alberi pericolanti a Tassarolo, a Cabella Ligure – Alta Val Borbera, al confine con la Liguria – per la caduta di sassi da una massicciata in strada (sul posto anche carabinieri e cantonieri della Provincia). Nell’Acquese incendio di una centralina dell’energia elettrica a Cavatore con intervento dei tecnici. A Tortona problemi con un’ondulino e a Casale per stillicidi. Intanto prosegue la collaborazione con il Comando Provinciale di Cuneo: inviate nella ‘Granda’ altre 2 unità per movimento terra da impiegare nel comune di Pamparato.

Per le prossime ore sono previsti nubifragi, grandine e tornado: su MeteoWeb tutti gli aggiornamenti in tempo reale.