Maltempo, allerta meteo “rossa” in Veneto: a Venezia tutto pronto per l’attivazione del Mose

Tutto pronto per il primo “vero” sollevamento delle paratoie del Mose.

Il commissario straordinario del Mose Elisabetta Spitz ha confermato di essere pronti a sollevare per la prima volta le barriere nel caso in cui la marea dovesse, come ad oggi previsto, raggiungere i 130 centimetri sul medio mare.

Le previsioni del Centro maree del Comune di Venezia stimano che la marea raggiungerà i 135 centimetri domani alle 12.

“Siamo in allerta rossa per il maltempo,” ha ricordato il Presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel punto stampa. “Speriamo non piova come invece sono le previsioni“. “Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz e so che forse si attiveranno le paratoie del Mose, e per la prima volta non sarà un semplice test“.