Per l’avviso di allerta gialla emesso dalla Protezione civile regionale, e valido dalle 8 di domani fino alle 22 dello stesso giorno, resteranno chiusi i parchi ed i cimiteri cittadini, a Napoli. Lo rende noto il Comune, sottolineando in una nota che l’avviso prevede “precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o isolato temporale, in attenuazione al pomeriggio. Locali raffiche”.