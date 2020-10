Maltempo, alluvione in Piemonte: Ormea isolata, “nessun soccorritore sul posto”

A Ormea, località in provincia di Cuneo al confine con la Liguria, gli oltre mille residenti della val Tanaro sono isolati da ieri notte: mancano acqua e corrente elettrica, metà delle frazioni sono isolate e i soccorritori non possono arrivare sul posto.

Il sindaco Giorgio Ferraris ha denunciato: “In paese non è arrivato nessun soccorritore. Ci siamo io, il maresciallo dei carabinieri, i volontari e i cittadini che stanno cercando di liberare le strade dalle frane.. La statale per la Liguria così come metà delle frazioni sono bloccate. Le scuole resteranno chiuse per almeno una settimane e anche la rete del teleriscaldamento che passa sul ponte e’ stata danneggiata“.