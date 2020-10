Maltempo, alluvione in Piemonte: danni per 150 milioni, “stato di emergenza entro pochi giorni”

“Per il Piemonte stiamo predisponendo la dichiarazione dello stato di emergenza, che sarà approvato nei prossimi giorni non appena avremo a disposizione una stima non spannometrica dei danni“: lo ha affermato il sottosegretario all’ambiente Roberto Morassut, a margine della prima tappa della sua visita nelle località più colpite dall’alluvione dello scorso fine settimana. Morassut ha sottolineato positivamente “il clima di collaborazione tra le istituzioni, gli enti locali e le reti dell’associazionismo“.

“Mentre è in corso il completamento della raccolta dei dati, abbiamo una prima stima parziale dei danni subiti dal Piemonte, che si aggira sui 150 milioni di euro, da cui si partirà per predisporre un provvedimento di spesa“.