Maltempo, alluvione in Piemonte: il tragico bilancio si aggrava, un morto e 16 dispersi. Crollato ponte sul Sesia [FOTO]

Si aggrava il bilancio del maltempo in Piemonte: un morto a Borgosesia e 16 i dispersi. Le ricerche sono in corso fra il versante Francese e quello Cuneese.

“Abbiamo una situazione particolarmente critica, che ha colpito buona parte della regione. Fortunatamente ha smesso di piovere, ma lo stato di allerta rimane massimo,” ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Abbiamo intere frazioni isolate, decine di famiglie sfollate, ponti distrutti dalla furia dell’acqua, il fenomeno e’ dovuto all’intensissima pioggia del pomeriggio di ieri e della notte scorsa. In particolare, i danni piu’ gravi li stiamo registrando lungo il Tanaro“. “Abbiamo una situazione molto complicata, il tempo ora sembra aiutarci, ma teniamo alta la guardia. Sono oltre 5 5mila le utenze elettriche che in questo momento sono in corso di recupero“. “Dobbiamo stare vicini ai nostri sindaci in questo momento sono moltissimi i volontari che stanno lavorando per garantire la sicurezza“.

Una persona è stata ritrovata, priva di vita, a Borgosesia in frazione Bettole. Il corpo era sul greto ai margini del fiume Sesia. L’area in cui era stato visto sparire a bordo della sua auto. Un amico con lui nell’auto si è invece salvato.

Nel Vercellese la furia delle acque del Sesia ingrossate da ore di pioggia ha fatto crollare in tarda mattinata il ponte che collega Romagnano Sesia, in provincia di Novara, con Gattinara, nel vercellese.

“La situazione nel comune di Limone Piemonte e’ una catastrofe,” ha dichiarato il sindaco Massimo Riberi, che spiega: “Abbiamo strade comunali interne che non esistono piu’“.