Maltempo, alluvione in Piemonte: Val Strona in ginocchio, 20 persone sfollate e pericolo frane

In Piemonte la Val Strona è in ginocchio dopo l’ondata di maltempo: venti persone sono state evacuate a Formazza in Ossola, alcune strade provinciali sono ancora chiuse.

Il Verbano Cusio Ossola sta cercando di tornare alla normalità ma restano ancora gravi criticità dopo che il territorio ha registrato fino a 630 mm di pioggia, rilevati a Sambughetto, in Valle Strona.

Molte famiglie sono ancora senza corrente elettrica e senza linea telefonica.