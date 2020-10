Maltempo, alluvione in Piemonte: in Valsesia il livello di piena più alto da 120 anni

“Nell’arco di meno di 24 ore, con una velocità impressionante, è caduta la stessa quantità di acqua che mediamente si registra in un anno a Torino“: lo ha affermato il sindaco di Varallo (Vercelli), Eraldo Botta, facendo il punto della situazione.

Il danno più grave è il cedimento di un tratto di strada di circa 200 metri, tra Locarno e Crevola, spazzato via dall’acqua della Sesia. “Un dato che fa comprendere la portata e la gravità dell’evento è leggibile in una centrale elettrica del territorio, che dal 1898 segna al suo interno il livello delle piene; quella della notte scorsa è la più alta da più di 120 anni. Sono vicino ai sindaci e cittadini che in un attimo si sono visti sottrarre beni preziosi, frutto di lavoro e sacrificio. Credevamo di doverci ricordare di questo 2020 per la pandemia, ma in realtà ci sta mettendo duramente alla prova, presentandosi anche con altri eventi imponderabili“.