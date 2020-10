Maltempo, l’Alto Adige piomba in inverno: Stelvio imbiancato, almeno 30 cm di neve sulle Dolomiti [FOTO]

Risveglio imbiancato e invernale nelle vallate dell’Alto Adige: la neve in alcune località di montagna ha raggiunto anche i 30 cm, in particolare nella zona del lago di Braies e sulle Dolomiti.

A fondovalle si registra da ieri sera pioggia battente e un brusco calo delle temperature, anche fino a 10°C sia in città che in montagna.

Chiuso il versante altoatesino (aperto quello da Bormio) per raggiungere passo Stelvio dove si segnalano almeno 20 cm di neve.

Ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra l’abitato di Solda si registrano -10°C.

