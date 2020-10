Maltempo, Borrelli: il nuovo sistema di allertamento verrà lanciato “entro fine mese”

“Entro fine mese” la Protezione civile lancerà un sistema di allertamento utile alla popolazione “per consentirle di sapere in tempo reale qual è l’andamento dei fenomeni avversi. Credo che dobbiamo fare tesoro delle nuove tecnologie“: lo ha reso noto Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, oggi a Omegna, una delle zone colpite in Piemonte dall’alluvione dello scorso fine sttimana. “Il paradigma adottato della Protezione Civile è fare l’uso della tecnologia satellitare e se ce n’è bisogno la impiegheremo anche qui nel Verbano Cusio Ossola“.

Borrelli ha incontrato gli amministratori dell’Ossola e del Cusio a Omegna, poi si recherà a Biella, Limone Piemonte (Cuneo) e Alba (Cuneo): “E’ stato un evento eccezionale, devastante, come ho potuto vedere. Posso assicurare che faremo l’istruttoria tecnica per lo stato di dichiarazione di emergenza. Porteremo all’attenzione del consiglio dei ministri la grave situazione delle vostra valle facendo la nostra parte come successo in passato. E’ importante la prevenzione, la messa in sicurezza del territorio. Mi auguro che nelle risorse del Recovery fund possano essere trovati stanziamenti per i territori più a rischio“.