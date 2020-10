Maltempo: 8° cadavere recuperato nel mare della Liguria, “quei morti non sono registrati da nessuna parte”

Un altro cadavere è stato recuperato nel mare della Liguria, a Sanremo: è l’ottavo dall’ondata di maltempo che ha devastato le Alpi Marittime e che ha provocato morti e dispersi nella val Roja francese.

Si tratta di un uomo, come tutti gli altri recuperati.

Sul posto la guardia costiera con la polizia e i vigili del fuoco.

Cinque corpi sono stati trovati nelle acque di Sanremo, due a Ventimiglia (uno in mare e uno nel fiume Roja), e uno a Santo Stefano al mare.

Secondo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, i cadaveri recuperati nel Mar Ligure e nel torrente Roja a seguito del maltempo potrebbero arrivare da un camposanto devastato dalla furia delle acque in territorio francese: “Ci sono varie ipotesi – ha spiegato a Radio1 – di sicuro non sono persone provenienti dalle nostre Regioni, non ci sono scomparsi né in Liguria né in Piemonte. Anche i francesi non ci confermano la possibilità che siano cadaveri di loro connazionali, quindi stiamo ancora analizzando il caso“, “quei morti non sono registrati da nessuna parte“.