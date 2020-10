Maltempo Campania, forti piogge e danni in Irpinia: 77mm ad Avellino, allagamenti e persone intrappolate nelle auto [FOTO e VIDEO]

Forti piogge e temporali stanno colpendo la Campania, in particolare l’Irpinia, dove si registrano danni e allagamenti. Tra i dati pluviometrici più significativi della regione, aggiornati alle ore 13:05: segnaliamo: 77mm ad Avellino, 74mm a Summonte, 65mm ad Ospedalotto d’Alpinolo, 60mm a Serino, 50mm a Montevergine, 49mm a Monteforte Irpino, 45mm a Campoli del Monte Taburno, 41mm a Padula.

Dalle prime ore del giorno, i Vigili del Fuoco di Avellino sono al lavoro nel capoluogo per intervenire sui danni provocati dal maltempo. In particolare in rione Ferrovia, ad Avellino, la pioggia ha provocato allagamenti che hanno interessato i piani interrati e terreni, garage e locali commerciali. Alcune strade sono invase dall’acqua e alcune auto sono rimaste bloccate, con persone all’interno. Disagi anche nel centro della citta’, con piazza Kennedy trasformata in un lago e le strade limitrofe, in particolare via Carducci impraticabili. Grossi rami caduti e auto danneggiate dalla caduta di tegole e coperture di lamiera un po’ ovunque. I disagi maggiori in provincia si registrano in valle Caudina, sia sul versante irpino, sia sul versante sannita. Un blackout elettrico sta rendendo piu’ difficile la situazione.

Allagamenti si registrano a Cervinara, a San Martino Valle Caudina e a Montesarchio. Ad Atripalda e’ esondato il fiume Fenestrelle, all’altezza del ponte delle Filande. La strada provinciale e’ chiusa al traffico. Un quartiere è allagato con persone intrappolate nelle auto.