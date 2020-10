Maltempo, trovati già cinque cadaveri in Liguria: si tratta quasi certamente dei dispersi francesi

Sono arrivati a cinque i cadaveri trovati in Liguria lungo la costa. L’ultimo caso è forse quello di una donna. Il corpo si trova a Santo Stefano Al Mare (Imperia) nei pressi del porto turistico di Marina degli Aregai. Guardia costiera e forze dell’ordine sono impegnate in una ricognizione per cercare di avvicinarsi al cadavere. Poche ore fa erano stati rinvenuti il quarto e il terzo cadavere, quest’ultimo lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia.

Il primo corpo, di un uomo, è stato rivenuto nelle prime ore di questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo, tra i detriti della mareggiata e del maltempo delle ultime ore. Un poliziotto che stava facendo jogging ha visto il cadavere e ha subito dato l’allarme. Il secondo è stato poi ritrovato poco dopo sulla spiaggia a Ventimiglia. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto insieme ai carabinieri.

L’ipotesi è che possa trattarsi di persone scomparse durante l’ultima ondata di maltempo in Francia, visto che nella zona di Ventimiglia e dell’estremo Ponente ligure non risultano segnalazioni di dispersi.