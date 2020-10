Maltempo: crollato Ponte Lenzino nel Piacentino sulla 45 tra Marsaglia e Ottone [FOTO]

Un ponte sulla strada SS45, in Alta Valtrebbia nel Piacentino, è crollato oggi intorno alle 15: si tratta del Ponte Lenzino, Marsaglia e Ottone, in comune di Cortebrugnatella, a circa 80 km da Piacenza.

Non risultano feriti.

A causarne il crollo potrebbe essere stata la piena del torrente Trebbia.

L’abitato di Ottone è ora raggiungibile solo dal versante ligure.