Maltempo, disastro in Francia al confine con l’Italia: fiumi esondati per le piogge torrenziali, tanti dispersi sulle Alpi Marittime [FOTO]

Il maltempo sta colpendo con estrema violenza il Mediterraneo. Dal Nord Italia al sul della Francia, le piogge torrenziali stanno provocando danni ingenti, con alluvioni, fiumi esondati, frane, smottamenti. La situazione drammatica che sta vivendo il Piemonte, con il Cuneese sott’acqua e in balia delle alluvioni, è la stessa che si sviluppa oltre il confine, sulle Alpi Marittime in Francia (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Qui purtroppo le autorità segnalano 8 persone scomparse stasera, probabilmente 11. Si tratta di otto due persone disperse a Roquebillière, travolte e trascinate via dalle acque che avevano appena devastato la loro casa, una persona nella proria auto a Tende, due persone in macchina a Breil-sur-Roya, due vigili del fuoco a La Bollène-Vésubie, un poliziotto a Saint-Martin-Vésubie. Gli altri 3 presunti scomparsi sono una persona a Saint-Martin-Vésubie, una persona a Roquebillière e una persona a Tende.

Si tratta di un bilancio, già terribile, ma che potrebbe ancora aggravarsi nelle prossime ore.