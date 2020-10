Maltempo, donna annegata all’Isola d’Elba: si è tuffata in mare nonostante fosse agitato

Ha deciso di tuffarsi in mare nonostante il forte vento e il mare agitato, ma poco dopo è morta annegata. E’ quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Lido di Capoliveri, sul versante sud dell’Isola d’Elba. Il corpo senza vita di una donna di cui non e’ stato ancora possibile ricostruire l’identità ma che avrebbe un’eta’ compresa fra i 40 e i 50 e’ stato ritrovato da due turisti intorno alle 18. Secondo quanto ricostruito, la vittima era in costume da bagno. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Capitaneria di Porto che stanno cercando di ricostruire l’episodio e dare un nome alla vittima. Secondo alcuni testimoni, malgrado il maltempo, sembra che sul medesimo tratto di spiaggia ci fossero anche altre persone a fare il bagno in mare.