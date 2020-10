Un escavatore impegnato nella pulizia dei detriti finiti sulla Provinciale a Baiardo, poco distante da Passo Ghimbegna, nell’Imperiese a causa dell’ondata di maltempo del 2 ottobre si e’ ribaltato sottostrada . Il bilancio è di due morti : si tratta del conducente del mezzo, un operaio di 47 anni di Molini di Triora e un’altra persona che e’ ancora in corso di identificazione. Non e’ escluso che si tratti di un passante o di un altro operaio.

Maltempo, tragedia in Liguria dopo l’alluvione: 2 morti per un incidente durante i lavori per rimuovere i detriti [DETTAGLI]

