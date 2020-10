Maltempo: esonda il fiume Sesia e invade i binari, bloccati i treni della Torino-Milano, tra Vercelli e Novara

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Vercelli e Novara, sulla linea storica della Torino-Milano, dove e’ esondato il fiume Sesia. Sul posto sono presenti per monitorare la situazione i tecnici di Rfi. Regolare invece il servizio Alta Velocita’. Compatibilmente con la viabilita’ delle strade, Trenitalia sta attivando un servizio sostitutivo con bus.

Sono 800 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per l’emergenza maltempo al nord. Sei persone in un camper sono state salvate dall’elicottero Drago 55 a Vercelli: il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in un campo da cross nella zona a est della citta’, era stato sommerso dall’esondazione del Sesia. All’alba l’operazione di soccorso, svolta in condizioni meteo proibitive. E’ dal pomeriggio di ieri che il maltempo sta interessando gran parte del Piemonte e in particolare le provincie di Cuneo, Vercelli, Biella, Novara e Verbania. Le squadre di vigili del fuoco hanno svolto finora 130 interventi per smottamenti, allagamenti diffusi e danni d’acqua in genere.

Nel Cuneese chiuso il tunnel di Col di Tenda a causa di una frana: un italiano risulterebbe disperso dopo essere stato travolto dalle acque di un torrente, in corso le ricerche svolte da vigili del fuoco francesi e italiani. Un disperso anche a Varallo (Vercelli), lungo la strada provinciale 105, dove una vettura e’ precipitata nelle acque del fiume Sesia a causa dell’improvviso cedimento del manto stradale. A Limone Piemonte, Ormea e Garessio diverse abitazioni sono state sgomberate per l’esondazione di corsi d’acqua. A Biella lo straripamento del torrente Cervo ha causato il cedimento parziale di un edificio, chiusi alcuni tratti della A4 per esondazioni. In supporto al dispositivo di soccorso regionale e’ stato disposto l’invio di una squadra fluviale dal Comando di Milano a Vercelli e di un modulo di soccorso acquatico dalla Direzione Emilia Romagna a Verbania. Interessate dal maltempo anche le provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia. Le squadre, rafforzate con il richiamo di personale libero dal servizio e con l’invio di rinforzi dall’Emilia Romagna, hanno svolto 200 interventi per smottamenti, allagamenti diffusi e danni d’acqua in genere. A Ventimiglia, in una zona campestre, il crollo di un ponte sul fiume Roja. Operazioni di soccorso anche nei Comuni di Chiavari, Sestri Levante, Casarza Ligure, Triora, Mendatica e Borghetto Vara. Piu’ di 130 interventi nella provincia di Varese, a Cittiglio e a Laveno le situazioni di maggiore criticita’ con alcune abitazioni sgomberate a causa delle inondazioni. Operazioni di soccorso ancora in atto.