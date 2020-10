Maltempo Fiumicino: auto finisce fuori strada e anziana cade in un canale, salvata

Paura ieri notte per una coppia di anziani a Fiumicino, vicino Roma: i due sono finiti fuori strada con l’auto, probabilmente a causa del maltempo, e la moglie 82enne uscendo dal veicolo è scivolata per circa 6 metri in un canale di scolo.

Sul posto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Ostia e della stazione di Fregene, che hanno recuperato l’anziana, trasportata successivamente in ospedale per un controllo.