Maltempo, forti piogge e potenti raffiche di vento in Liguria: frane e allagamenti tra Chiavari, Sestri Levante e Casarza Ligure. Previste mareggiate con onde di 6-8 metri

Piogge torrenziali si registrano in queste ore a Genova: è appena trascorsa una notte di superlavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti che si sono verificati in tutta la Liguria, dove è in vigore l’allerta meteo arancione.

I pompieri sono impegnati anche a rimuovere piccole frane e rami di alberi caduti a causa della forza del vento, che in alcune zone ha raggiunto picchi di 120 km/h.

Si registrano allagamenti anche nel Tigullio. A Sestri Levante i vigili del fuoco hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate in un sottopasso.

Osservato speciale il torrente Petronio a Riva Trigoso, il cui livello si è alzato.

Segnalati allagamenti a Chiavari mentre a Sestri Levante è esondato il Rio Battana.

A Casarza una frazione è isolata a a causa di una frana su una strada comunale.

Stamani alle 6 il Centro operativo comunale di Genova ha deciso di tenere aperte le scuole, mentre diversi comuni – come ad esempio Cogoleto, Arenzano, Rapallo, Santa Margherita – hanno optato per la chiusura.

Preoccupa la piena del torrente Petronio a Riva Trigoso (Genova) in concomitanza con la forte mareggiata che impedisce Il deflusso delle acque.

Il sindaco Valentina Ghio ha invitato i residenti della zona a non uscire di casa se non strettamente necessario.

Secondo gli esperti di Arpal, il mare sta crescendo e sono previste mareggiate con onde di 6-8 metri e una frequenza di 7-8 secondi.

“Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi dell’allerta meteo arancione per temporali in Liguria, sempre in contatto con la sala operativa della nostra Protezione Civile“: lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Nella notte forti piogge hanno colpito soprattutto Chiavari, Sestri Levante e Casarza causando allagamenti e la chiusura di alcune strade. A Bargone (Casarza) si è verificata una frana che ha isolato la frazione ma sono già partiti i lavori di rimozione per riportare al più presto la situazione alla normalità“. Il governatore ha ricordato l’impegno dei “volontari della nostra Protezione Civile che sono al lavoro da tutta la notte per monitorare l’evolversi dell’ondata di maltempo, pronti a intervenire in caso di necessità. Anche stamattina le piogge continuano sparse su tutto il territorio“. Toti ha raccomandato “prudenza a chiunque debba spostarsi: mai sottovalutare un’allerta“.