Maltempo Francia, ancora 8 dispersi dopo le piogge torrenziali: alcuni comuni ancora irraggiungibili

Dopo il violento maltempo dei giorni scorsi nelle Alpi Marittime, in Francia, molti comuni sono ancora oggi inaccessibili su strada. Molte strade sono tagliate da frane o crolli. Le piogge torrenziali e le inondazioni che hanno colpito il sud-est della Francia e il Nord Italia hanno provocato due morti sul versante italiano e almeno otto dispersi in Francia.

Gli aiuti per le popolazioni dell’entroterra nizzardo sono “importanti e prioritari” nella valle della Roya, al confine con l’Italia, ha dichiarato il prefetto delle Alpi Marittime Bernard Gonzalez. “I collegamenti rimangono molto difficili”, ha detto Gonzalez, e alcuni villaggi sono tagliati fuori dal mondo, completamente irraggiungibili. “Per tutto il giorno il balletto dell’elicottero riprendera’“, ha detto il prefetto, ma non ha nascosto la sua “preoccupazione per il tempo“, con nuova pioggia che potrebbe rallentare le operazioni aeree.

Il bilancio del maltempo che ha colpito molti villaggi di montagna, dalla valle della Tinee, dietro Nizza, a La Roya via Vesubie, parla ancora di otto persone disperse. In Italia, due persone, tra cui un vigile del fuoco, sono state trovate morte. Sabato sera, 21 persone dichiarate scomparse dalle autorita’ italiane sono state trovate sane e salve sul versante francese. Quasi 1.000 vigili del fuoco sono ancora mobilitati per lavorare al ripristino delle vie di comunicazione e alla ricerca dei dispersi. Oggi continuera’ la consegna di cibo e medicine, anche con i rinforzi dell’esercito. La prefettura ha annunciato l’invio a ciascuno dei comuni isolati di un soldato, di un vigile del fuoco e di un funzionario della prefettura per assistere i sindaci.

“Spero lo ritrovino in vita, ma e’ difficile…“. Il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi, intervistato da Sky, parla cosi’ del margaro disperso in Val Roya, sul versante francese del Colle di Tenda. Le ricerche sono riprese questa mattina, ma col passare del tempo le possibilita’ di ritrovarlo in vita si stanno riducendo. A riferire del malgaro disperso, venerdi’ sera quando la furia del maltempo imperversava, e’ stato il fratello, tratto in salvo dai vigili del fuoco con quattro pompieri francesi. Si erano rifugiati nel Tunnel del Tenda e per recuperarli e’ stato necessario l’intervento di una ruspa.