Maltempo in Francia, inondazioni nelle Alpi Marittime: si cercano almeno 18 persone

Emergenza in Francia, dove le inondazioni causate dalle forti precipitazioni e le operazioni di soccorso proseguono senza sosta nel dipartimento delle Alpi Marittime e nel capoluogo Nizza: non si ha notizia di 18 persone da venerdì notte.

I danni sono gravi e si cercano almeno 18 persone, anche se solo 8 di queste sono confermate come scomparse.

Il premier Jean Castex ha espresso la sua “profonda preoccupazione” sul bilancio finale.