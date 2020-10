Maltempo Friuli Venezia Giulia, piogge sulla regione: 49mm a Piancavallo, bora e acqua alta a Trieste

Maltempo in Friuli Venezia Giulia con pioggia ovunque anche di carattere temporalesco, neve sopra i 1.500 metri e brusco abbassamento delle temperature, da 0 gradi sui rilievi ai 9 a bassa quota. A Trieste soffia un forte vento di bora con anche acqua alta lungo le rive. Per le prossime ore permarra’ cielo nuvoloso e pioggia, mentre per la giornata di domani si prevedono schiarite dal pomeriggio.

Tra i dati pluviometrici più significativi, aggiornati alle 15:30, segnaliamo: 49mm a Piancavallo, 34mm a Grado, Fossalon, 33mm a Borgo Grotta Gigante, 32mm a Gradisca d’Isonzo, 31mm a Cervignano del Friuli.