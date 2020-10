Maltempo: la Provincia di Frosinone chiede lo stato di calamità

Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha firmato un decreto con il quale chiede alla Regione Lazio il riconoscimento dello stato di calamità naturale da estendersi all’intero territorio provinciale, dopo i violenti nubifragi e dell’eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla Ciociaria due settimane fa.

Allagamenti, smottamenti, frane, crolli di muri e ponti, colate di fango e valanghe di detriti su numerose strade dell’intero territorio: conseguenze pesanti quelle del 12, 13 e 14 ottobre scorso con il maltempo che ha flagellato diverse zone della Ciociaria e provocato enormi disagi alla popolazione.

“Purtroppo non è la prima volta che il nostro territorio è costretto a subire gravi conseguenze legate a fenomeni atmosferici violenti e pericolosi per l’incolumità dei cittadini – ha detto Pompeo – e quanto accaduto due settimane fa ne è ulteriore e drammatica testimonianza. Per questo abbiamo avanzato richiesta alla Regione Lazio affinché sull’intero territorio venga riconosciuto lo stato di calamita’ naturale. Ma c’e’ di piu’: attraverso l’Upi abbiamo chiesto di inserire, nella ripartizione dei fondi legati al Recovery Fund, tre milioni di euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di viadotti e ponti, infrastrutture che necessitano di controlli e monitoraggio, tanto piu’ quanto sono esposti ai rischi dei fenomeni meteorologici”.