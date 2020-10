Maltempo, Genova: chiusa l’Aurelia ad Arenzano e lunghe code in A10 [FOTO]

A causa del maltempo il traffico è andato in tilt nel ponente di Genova e sull’autostrada A10 nel nodo che collega il capoluogo ligure ai comuni dell’estremo Ponente genovese. Sono almeno 7 i chilometri di coda che si registrano dal tardo pomeriggio di oggi ad ora tra casello di Genova Pegli e quello di Arenzano, in direzione di Ventimiglia, con tempi di percorrenza di oltre 1 ora. Sul tratto autostradale si è riversato il traffico diretto verso i comuni di Arenzano e Cogoleto in queste ore di allerta arancione, durante le quali scatta automaticamente la chiusura dell’Aurelia tra Vesima, nel comune di Genova, e il limitrofo comune di Arenzano all’altezza della galleria del Pizzo per la presenza di una frana monitorata. Sulla A10 in direzione di Ventimiglia sono state invece chiuse cautelativamente due corsie tra il bivio A10-A26 e il casello di Varazze per predisporre un eventuale scambio di carreggiata in direzione Genova per la presenza di un’altra frana monitorata: in caso di rilevamento di movimenti da parte dei sensori durante l’ondata di maltempo di queste ore scatta la misura prudenziale.

Il tratto autostradale è anche interessato dalla chiusura al traffico per telonati e furgonati per via del forte vento.Nello stesso tratto di A10 ma in direzione opposta, tra Arenzano e il casello di Genova Voltri verso il capoluogo Ligure, si registrano altri 4 chilometri di coda in via di smaltimento.Per chi proviene da nord e dalla A26 si registrano altri 4 chilometri di coda per chi si immette sulla A10 verso Ventimiglia. Sempre sulla A26 è stato chiuso il casello di Masone in entrata per via del fronte franoso monitorato, vicino all’autostrada.”La chiusura – spiegano dalla direzione tronco di Genova di Autostrade – è stata decisa in base al segnale dato dai sensori posti a monitoraggio della frana, come stabilito dal piano di gestione emergenze concertato con la prefettura”.

Alla nostra redazione, inoltre, è giunta segnalazione del fatto che a Celle Ligure il mare ha letteralmente invaso l’Aurelia, come si può vedere dalle foto nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo.