Maltempo in Germania: sospese le prove libere del Gp dell’Eifel di F1 per pioggia, rinviato l’esordio di Mick Schumacher [GALLERY]

Tutto fermo in Germania: le Fp1 del Gp dell’Eifel sono state sospese per maltempo. Pioggia e nebbia hanno impedito ai piloti di F1 di scendere in pista per la prima sessione di prove libere, costringendo quindi Mick Schumacher a rimandare il suo esordio nella categoria regina.

Il giovane figlio del campione tedesco Michael Schumacher avrebbe dovuto fare oggi il suo debutto in F1, a bordo dell’Alfa Romeo. Il pilota di F2 dovrà però attendere per poter fare il suo esordio a causa del maltempo che gli impedisce di poter sfrecciare in pista nella sua terra. Tutto fermo quindi al Nurburgring.