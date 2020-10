Maltempo, grandine enorme in Argentina: chicchi grossi come uova e allagamenti a Córdoba [FOTO]

Mentre a Soriano, in Uruguay, si formava una nube ad imbuto, l’Argentina veniva colpita da violente tempeste di grandine. Particolarmente interessate dagli eventi, le aree di Cuyo, Córdoba e La Pampa, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni medio-grandi. I pezzi di ghiaccio, in particolare, hanno avuto dimensioni come quelle di un uovo a San Luis (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

A causa del forte temporale che ha colpito la zona della città di Córdoba, è stato divelto il tetto di una pasticceria, che è finito su una casa. “È stata una specie di tornado, incredibile la forza del vento. Non possiamo uscire di casa”, aveva segnalato la proprietaria dell’abitazione danneggiata. Alcuni settori della città sono finiti sott’acqua, tante strade sono state bloccate dalla caduta di alberi e linee elettriche. Tanti gli interventi dei soccorritori per svuotare le case dall’acqua.