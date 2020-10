Maltempo in Liguria, emergenza nello Spezzino: il fiume Vara esonda a Sesta Godano e Varese Ligure, il torrente Borsa trascina auto e camion

Spezzino e alta Val di Vara in particolare colpite dal maltempo questa mattina.

Il fiume Vara ha superato il livello di guardia ed è uscito in più punti a Sesta Godano e Varese Ligure, dove ha provocato allagamenti e l’interruzione di alcune strade provinciali.

Frane si sono registrate sulle alture di Varese Ligure e di Maissana dove alcune abitazioni sono raggiungibili solo da percorsi secondari. Allagati alcuni fondi a San Pietro Vara.

A Sesta Godano preallerta per alcune famiglie che vivono nelle frazioni vicine al fiume, a rischio evacuazione.

Registrate raffiche di vento fino a 70 km/h alla Spezia.

Esondato anche il torrente Borsa, nel Comune di Maissana: alcune case sono isolate: la corrente ha trascinato alcune automobili e persino un camion, che si è andato a incastrare nella zona del ponte della Sp 523.

Sulla provinciale tra Maissana e Tavarone una frana è caduta a pochi metri da un mezzo in transito: il conducente sarebbe illeso.