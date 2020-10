Maltempo, in Liguria picchi di 263mm ma peggiora nelle prossime ore: “Per ora danni modesti ma il quadro è complesso”

“Abbiamo notizia di modesti danni. Il quadro in generale è abbastanza complesso per le prossime 16-18 ore. Occorre grande prudenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa dopo il vertice sul maltempo. “Ci aspettiamo precipitazioni copiose e quindi un ritorno importante sugli alvei dei fiumi. Abbiamo già passato una notte di piogge fino a 240 mm nell’entroterra del Tigullio“, ha aggiunto.

A causa di una frana provocata dal maltempo, tre persone sono attualmente isolate a Bargone, frazione di Casarza ligure, nell’entroterra genovese di levante. “Stanno bene e sono nelle loro case- assicura l’assessore regionale uscente alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, facendo il punto in conferenza stampa- stiamo cercando di ripristinare la viabilita’ pedonale. Le maggiori criticita’, nelle scorse, si sono verificate nel Tigullio e nell’alta Val di Vara, ma sono tutti in via di risoluzione. Per il momento, nessun Comune ha richiesto l’intervento di personale aggiuntivo della colonna mobile della Protezione civile”.

Intanto, hanno iniziato a superare la diga foranea all’ingresso del porto di Genova le onde della mareggiata che sta interessando la costa della Liguria. Il traffico navale al momento e’ sospeso. Il forte vento ha costretto a chiudere i tendoni di numerosi stand del 60/mo Salone nautico abbattendo vasi di piante e cartelli. In corso anche alcuni interventi via gommone per consolidare gli ormeggi di alcune imbarcazioni in mostra.

Nelle prossime ore e’ atteso un peggioramento per il passaggio del fronte della precipitazione, con forti piogge e temporali che si verificheranno soprattutto nel corso della notte. “Attendiamo un rinforzo e un ulteriore peggioramento, con venti meridionali, che portera’ una grande quantita’ di pioggia in regione, che ci preoccupa perche’ piove sul bagnato– spiega Francesca Giannoni, responsabile del centro meteo di Arpal- nella notte, la pioggia sara’ associata a fenomeni temporaleschi. Attendiamo anche un sensibile aumento dei corsi d’acqua, a cui saranno associati diffusi allagamenti”. Inoltre, prosegue, “forte vento dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte fino a 100 chilometri all’ora. Previste anche due mareggiate, oggi di ostro e scirocco, domani di libeccio. E un’intensificazione della mareggiata su tutta la regione, con onde lunghe. Non ci attendiamo un miglioramento prima di lunedi‘”.

Nel tardo pomeriggio, dopo una nuova analisi dei modelli previsionali, i meteorologi di Arpal potrebbero aggiornare il messaggio di allerta. “Il quadro generale per le prossime 16-18 ore e’ piuttosto complesso”, sintetizza il governatore Giovanni Toti. Dall’inizio delle precipitazioni, nella serata di ieri, la cumulata massima di pioggia e’ stata registrata a Cabanne di Rezzoaglio, entroterra levantino di Genova, con 263,6 millimetri, mentre a Casarza Ligure sono caduti 113 millimetri in un’ora. Le raffiche di vento di burrasca hanno raggiunto il picco di 132,5 chilometri all’ora, sulle alture di Sori, a Genova.