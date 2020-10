Maltempo in Sardegna, tornado ad Alghero: scoperchiate 4 case, gravi danni in Gallura [FOTO e VIDEO]

Il nord della Sardegna è stato colpito da una brutta ondata di maltempo, che ha costretto le autorità a prorogare lo stato di allerta meteo. Su Alghero si è abbattuta una tromba d’aria che ha causato conseguenze devastanti: alberi e pali della rete elettrica abbattuti tra Carrabufas e Surigheddu, dove il tornado ha scoperchiato anche i tetti di quattro abitazioni. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere la zona in sicurezza, anche la polizia locale di Alghero si è recata subito sul posto per la conta dei danni, insieme alla protezione civile comunale, l’Enel, la polizia e i carabinieri.

Anche la zona di Bortigiadas, nell’alta Gallura, è stata colpita da un violento acquazzone che ha reso impraticabile l’arteria viaria di collegamento tra le strade statali 672 “Sassari-Tempio” e 127 “Settentrionale Sarda”. Manto stradale allagato: l’Anas ha deciso di chiudere al traffico la bretella.