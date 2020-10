Maltempo: in Trentino si invita la popolazione a ridurre gli spostamenti

In occasione dell’ondata di maltempo che sta attraversando l’arco alpino, in Trentino la Provincia Autonoma raccomanda alla popolazione di ridurre il piu’ possibile gli spostamenti e, nel caso risultino inevitabili, porre massima attenzione evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo. Nella notte sul territorio trentino sono previste precipitazioni diffuse e persistenti con il limite delle nevicate fino a 1800 metri. Fino a lunedi’ la Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta ordinaria (gialla) e moderata (arancione).