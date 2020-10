Maltempo, domenica d’inverno sulle Alpi: fino a 30cm di neve sulle Dolomiti, splendide immagini da Misurina [FOTO e VIDEO]

Con l’inizio di questa nuova ondata di maltempo, che ha portato forti piogge al Nord nella notte con punte di oltre 100mm in Veneto, questa domenica d’autunno regala un anticipo di inverno, con le Alpi orientali ricoperte dalla neve. Nevicate copiose hanno imbiancato le Dolomiti, con la località di Misurina trasformata in un paese delle meraviglie invernale (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

In Trentino Alto Adige, la neve è scesa in media oltre i 1400 metri, ma anche a quote più basse ad esempio nelle valli di Fiemme e Fassa. La neve in alcune località di montagna ha raggiunto anche i 30cm, in particolare nella zona del lago di Braies e sulle Dolomiti. Pioggia battente da ieri sera a fondovalle e un brusco calo delle temperature anche fino a 10°C sia in città che in montagna. Ai 3.328 metri di Cima Beltovo sopra l’abitato di Solda si registrano -10°C.

Chiuso il versante altoatesino (aperto quello da Bormio) per raggiungere passo Stelvio dove ci sono almeno 20cm di neve. A seconda dell’intensità delle precipitazioni, il limite delle nevicate è compresso tra i 1.200 e i 1.600 metri e la sera è possibile che i fiocchi bianchi cadranno già a 1.000 metri.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: