Maltempo: lavoro senza sosta nel Piemonte ferito dall’alluvione, corsa contro il tempo a Limone

Domenica di intenso lavoro nel Piemonte colpito dall’alluvione dello scorso fine settimana.

A Limone continua l’opera di ripristino della rete elettrica: ad oggi il 90% delle utenze risultano alimentate.

Il lavoro è stato svolto finora anche attraverso l’utilizzo di gruppi elettrogeni e la posa di cavi provvisori, e proseguirà nei prossimi giorni per arrivare al completamento con soluzioni definitive.

Per quanto riguarda l’erogazione di gas e riscaldamento, è stata ripristinata la regolarità del servizio a tutte le utenze del Comune, frazioni comprese, ad eccezione di quelle degli edifici inagibili e di quelle allacciate al tratto di tubazione di Viale Valleggia, in corrispondenza della parte danneggiata.

Nei prossimi giorni continuerà il lavoro di intervento per rinforzare la rete di distribuzione in previsione dell’imminente stagione invernale.

Attivo da oggi un nuovo numero di emergenza del Posto di Comando Avanzato (Pca) gestito dai vigili del fuoco per segnalazioni logistiche relative ai danni provocati dall’alluvione: allo 0171.1988226 è possibile segnalare la necessità di prosciugamenti di locali allagati o di rimozione materiale inerte, movimenti franosi, sgombero case, recupero beni.