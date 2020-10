Maltempo Liguria, albero cade su casa: famiglia evacuata a Moconesi

A Moconesi, nell’entroterra di Chiavari, un albero è caduto su una casa e una famiglia di tre persone è stata evacuata. Sul posto, in via Dragonara, i vigili del fuoco di Chiavari ed il personale del comune che verificati i danni alla mansarda al momento non abitata ed all’appartamento sottostante hanno deciso a scopo precauzionale di allontanare i tre abitanti. Domani, tempo permettendo, una apposita squadra di boscaioli provvedera’ a tagliare e rimuovere il grande albero crollato sotto il forte vento della notte scorsa.