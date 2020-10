Maltempo Liguria: buone notizie dalla valle Argentina, Triora non è più isolata [FOTO]

E’ stata riaperta, a senso unico alternato, la Strada Provinciale interrotta nel comune di Montalto, nell’Imperiese, rendendo possibile raggiungere Montalto, Carpasio e Molini di Triora.

Proprio ieri era stato lanciato l’appello del sindaco di Triora, Massimo Di Fazio: “E’ necessario aprire al più presto una strada, anche ad un’unica corsia. Il nostro Comune è isolato e sta per arrivare l’inverno, non abbiamo il gas metano e i riscaldamenti funzionano soltanto con i bomboloni o il pellet, ma senza una via di collegamento non possono arrivare i rifornimenti. Abbiamo tanti anziani e una rsa psichiatrica, che sono a rischio,” affermava il primo cittadino.

Triora, in alta valle Argentina, nell’entroterra di Arma di Taggia, era isolata a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta il 2-3 ottobre scorso in Liguria. Le abbondanti piogge hanno fatto crollare la strada provinciale, poco dopo l’abitato di Molini, e Triora non era raggiungibile in auto.

Nei giorni scorsi una persona colta da malore è stata soccorsa dall’elicottero, perché l’ambulanza non poteva arrivare in paese.