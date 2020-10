Maltempo Liguria: crollata parte dell’argine del torrente Argentina a Taggia

E’ crollato nella notte un tratto dell’argine sinistro del torrente Argentina a Taggia: il cedimento potrebbe essere stato causato dalle infiltrazioni dovute all’ondata di maltempo del 2-3 ottobre e dalle abbondanti piogge dello scorso fine settimana.

“Il crollo si è verificato in un’area già recintata e monitorata. Oggi si prevedono disagi per il traffico, l’accesso ai plessi scolastici e problemi di erogazione dell’acqua per l’area di San Martino,” ha spiegato il sindaco di Taggia Mario Conio.