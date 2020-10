Maltempo Liguria, disastrosa frana a Casarza Ligure: strade invase da detriti e auto trascinate [FOTO]

E’ il Tigullio, nella parte orientale della provincia di Genova, la zona più colpita dall’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria dove è in vigore dalla mezzanotte l’allerta meteo arancione per piogge e temporali.

Frane e allagamenti si sono verificati tra Chiavari, Sestri Levante e Casarza Ligure dove la frazione Bargone è rimasta isolata a causa di uno smottamento: i detriti hanno invaso le strade e le auto sono state trascinate dalla furia di acqua e fango.

“Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi dell’allerta meteo arancione per temporali in Liguria, sempre in contatto con la sala operativa della nostra Protezione Civile“: lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“Nella notte forti piogge hanno colpito soprattutto Chiavari, Sestri Levante e Casarza causando allagamenti e la chiusura di alcune strade. A Bargone (Casarza) si è verificata una frana che ha isolato la frazione ma sono già partiti i lavori di rimozione per riportare al più presto la situazione alla normalità“. Il governatore ha ricordato l’impegno dei “volontari della nostra Protezione Civile che sono al lavoro da tutta la notte per monitorare l’evolversi dell’ondata di maltempo, pronti a intervenire in caso di necessità. Anche stamattina le piogge continuano sparse su tutto il territorio“. Toti ha raccomandato “prudenza a chiunque debba spostarsi: mai sottovalutare un’allerta“.

