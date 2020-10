Maltempo Liguria: il vento fa volare una lastra di plexiglas al Salone nautico, crolla platano a Ventimiglia

La Liguria è una delle regioni più sferzate dal maltempo in atto al Nord, con violenti nubifragi che hanno prodotto picchi di oltre 260mm, con conseguenti allagamenti, frane e smottamenti. I danni, al momento, sono “modesti”, secondo il presidente Giovanni Toti, che invita alla “massima attenzione” nelle prossime ore.

Questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti al 60^ Salone nautico di Genova per una lastra di plexiglas staccatasi da una finestra del padiglione D della fiera a causa del forte. Il padiglione, che fino a pochi anni fa ospitava un ramo della facolta’ di Ingegneria, e’ vuoto e non e’ coinvolto nella manifestazione, in vista della sua demolizione prevista dal ridisegno del waterfront di Levante ideato dall’architetto Renzo Piano. Per timore di nuovi cedimenti l’ingresso alla sala stampa nel piano mezzanino del padiglione Jean Nouvel e’ stato spostato e l’area sottostante e’ stata interdetta al pubblico. I vigili del fuoco sono intervenuti al Salone Nautico almeno sei volte oggi a causa del maltempo e del forte vento. Sono una decina gli uomini impegnati alla Fiera. Tra gli interventi quelli di messa in sicurezza di pali e vetrate.

E’ in corso un’intensa mareggiata davanti alla Fiera di Genova e le onde hanno raggiunto in alcuni punti piazzale Kennedy. A causa del forte vento gli eventi previsti al teatro del mare e sulla terrazza del padiglione Nouvel sono stati spostati in altre location.

A Ventimiglia, un platano di grosse dimensioni si e’ abbattuto in via Vittorio Veneto, proprio di fronte ai giardini di Ventimiglia chiusi per via dell’allerta. Tre le vetture coinvolte, tutte parcheggiate lungo la strada, tra cui una Smart che e’ andata distrutta. Per fortuna, non transitava nessuno in quel momento. L’incidente, tra l’altro, si e’ verificato in una delle vie del settimanale mercato cittadino, solitamente affollate di visitatori, ma oggi vuote perche’ il mercato e’ stato cancellato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha firmato una richiesta diretta alla Prefettura per la fornitura e la distribuzione urgente di ulteriori sacchi di sabbia oltre a quelli gia’ in dotazione del Comune. La richiesta e’ finalizzata a prevenire eventuali situazioni di rischio di danni causati dal maltempo, in particolar modo per quanto riguarda la protezione dei locali e degli spazi delle attivita’ commerciali cittadine. Prosegue inoltre il posizionamento in via preventiva dei “New Jersey” nelle zone considerate maggiormente critiche e volti alla protezione del centro abitato da eventuali allagamenti.