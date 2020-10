Maltempo Liguria, interrotto il round del “Sanremo”: la Suzuki Rally Cup si ferma

Il 67° Rally Sanremo, appuntamento inserito nella massima serie Tricolore Rally, sarebbe stato il palcoscenico dei duelli tra i piloti della Suzuki Rally Cup. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito la Liguria in queste due giornate del 2 e 3 ottobre hanno messo ko tutto il territorio e in particolare la provincia di Imperia. Oltre ad arrecare danno all’intera comunità locale, il maltempo ha anche provocato danni ingenti a tutte le strade del territorio. Sono questi i motivi che hanno portato gli organizzatori del Rallye Sanremo ad annullare la gara.

I protagonisti della serie monomarca che si corre a bordo di SWIFT 1.0 BoosterJet e SWIFT Sport 1.6, insieme anche alla Suzuki Swift Hybrid Sport di Simone Goldoni in corsa per il titolo tricolore R1, torneranno a correre nel prossimo round stagionale: il 39° Rally Due Valli, in programma per il 23 e il 24 ottobre prossimi.

CALENDARIO Suzuki Rally Cup 2020 : 1-2 agosto | 14° Rally di Alba; 21-22 agosto | 43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 settembre | 104a Targa Florio; 2-3 ottobre | 67° Rallye Sanremo; 23- 24 ottobre | 38° Rally 2 Valli; 6-7 novembre | 39° Rally Trofeo ACI Como;