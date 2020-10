Maltempo Liguria, Triora non è più isolata: provinciale crollata riaperta in tempi record

Da domani sara’ di nuovo transitabile, a senso unico alternato, la strada provinciale 548 dell’Alta Valle Argentina in parte crollata per il maltempo dei primi giorni di ottobre. Il crollo aveva isolato Triora. Lo annunciano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il consigliere regionale delegato alla protezione civile Giacomo Giampedrone. “I lavori – spiegano – sono stati svolti a tempo di record per permettere di collegare completamente la valle Argentina nel piu’ breve tempo possibile, compresa l’alta valle e gli altri borghi rimasti isolati. Come sempre Regione Liguria e’ presente e attiva sul territorio: gia’ dall’8 ottobre scorso la statale 20 per Airole e’ stata riaperta a senso unico alternato per tutti i mezzi, mentre gia’ dal 4 ottobre era aperta per i mezzi di soccorso”. Domattina e’ atteso un sopralluogo di Giampedrone.