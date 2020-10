Maltempo Liguria: nessun paese isolato, a Ventimiglia un disastro simile non accadeva dal 1958

Dopo l’ondata di maltempo in Liguria “alcune strade statali e provinciali sono interrotte, ma non vi e’ alcun paese isolato in questo momento. Alcuni sono raggiungibili per vie tortuose, ma si sta gia’ lavorando in tutta la provincia di Imperia per ripristinare le strade”. “Non ci sono in questo momento situazioni di isolamento totale“. Lo ha chiarito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa a meta’ giornata sull’emergenza meteo. “Poco fa la Prefettura di Imperia e la nostra Protezione civile – ha aggiunto – ci hanno confermato che la maggior parte delle situazioni dovrebbero essere rimediate nelle prossime 48/72 ore”.

La piena del fiume Roya ha provocato una gravissima alluvione a Ventimiglia. “Era dal 1958, quando il fiume fece crollare la passerella, che non accadeva un disastro del genere“, ha detto il sindaco Gaetano Scullino, che per tutta la notte ha effettuato sopralluoghi in giro per la citta’ per accertarsi dei danni provocati. Lo stesso Scullino nella notte e’ stato travolto da un’ondata di acqua e fango, mentre cercava di mettere in salvo la propria auto. “Il fiume era cresciuto – racconta – sono scivolato nell’acqua alta circa un metro e mezzo, ma per fortuna sono riuscito a mettermi in salvo. La corrente era molto forte”.