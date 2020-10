Maltempo Lombardia: accumuli di 100mm nel Varesotto, albero cade su auto in transito. A Milano salgono i livelli Seveso e Lambro

“Le piogge previste stanno facendo salire i livelli di Seveso e Lambro ma per ora siamo ancora a livelli contenuti. L’aggiornamento delle previsioni meteo e dell’allerta della protezione civile ci fanno prevedere aumenti delle piogge nel tardo pomeriggio, serata e notte“. Lo ha sottolineato in un post su Facebook l’assessore alla Mobilità del comune di Milano, Marco Granelli. In città piove da stamattina, con il maltempo che imperversa anche in altre zone della Lombardia. Granelli ha spiegato che “l’allerta è stata elevata ad arancione e rosso nei quadranti a Nord della Regione. Sono stati diramati i messaggi alla popolazione e quindi invitiamo tutti ad attivare i comportamenti di massima attenzione e prevenzione”.

Alle ore 18, si registrano: 100mm a Tronzano Lago Maggiore, 95mm al Rifugio Capanna 2000, 81mm a Crosio della Valle, 79mm a Pescegallo di Gerola Alta, 77mm a Brebbia, 76mm a Besnate, 64mm a Bagolino, 54mm a Milano.

Nel Varesotto, un albero e’ caduto su un’auto in transito questo pomeriggio a Casorate Sempione, lungo la SS 33 del Sempione. A quanto emerso il conducente non ha riportato ferite. La strada e’ stata temporale chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco.