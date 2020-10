Maltempo in Lombardia: nel Bresciano frane e fiumi straripati nelle valli, si teme l’esondazione del Lago di Como, paesi isolati nel Bergamasco

Il maltempo delle ultime ore non ha risparmiato al Lombardia: nel Bresciano si segnalano fiumi esondati, frane isolate nelle valli e capannoni industriali scoperchiati dal vento arrivato picchi di oltre 70 km/h.

In Valcamonica preoccupa una frana a Breno, con i sassi che sono finiti su un’auto in transito.

Altre frane sono state segnalate a Edolo e Malonno, dove un tratto della ciclabile e’ stato distrutto e tra Sellero e Cedegolo con l’Oglio che in alcuni tratti e’ esondato. A Brescia, in piazza Vittoria sono cadute alcune strutture montate per la fiera del libro Librixia. La forte pioggia ha causato allagamenti a Sale Marasino.

Frane e allagamenti anche nel Comasco in seguito alle forti piogge che cadono ininterrottamente da ieri.

Da questa mattina la SS340 Regina e’ interrotta tra Argegno e Colonno, sulla sponda occidentale del Lario, per il rischio di frane, mentre decine sono gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e piante cadute sulle strade.

Il livello del lago nelle ultime 24 ore e’ salito di 35 cm (20 soltanto da questa mattina) e ha raggiunto il livello di esondazione a Como in piazza Cavour. Questa mattina entravano nel lago 1.800 metri cubi di acqua al secondo e ne uscivano 500.

Nella Bergamasca quattro strade provinciali sono state chiuse per frana a Brembilla, Olmo, Cassiglio e la Mezzoldo-San Marco.

Da questa mattina a Camerata Cornello il vento e la pioggia hanno provocato un problema alla linea elettrica.

A Cusio una frana ha interessato una abitazione in località Monte Avaro con una famiglia evacuata

Per frane, è chiusa la strada a Olmo al Brembo, Cassiglio e tra la Madonna delle Nevi e il Passo San Marco. Sono isolati da questa mattina Ornica, Valtorta, Piazzolo, Piazzatorre e Mezzoldo, mentre la strada comunale tra Averara e la frazione Valmoresca e’ franata, sul posto vigili del fuoco e protezione civile che stanno anche monitorando la situazione del fiume Serio.