Maltempo Lombardia: chiuso un ponte sul Po e uno sull’Oglio 

Per la piena del Po dalle 16 di oggi, e fino a data da destinarsi, chiuderà al traffico il ponte di San Benedetto Po sul fiume Po. L’ondata di piena, prevista per domani, sta trascinando ingenti quantità di detriti, che potrebbero mettere in crisi la stabilità del manufatto, soggetto da tempo a lavori per la costruzione del nuovo ponte.

Dalle 6.40 di oggi è chiuso al traffico anche il ponte in chiatte di Torre d’Oglio lungo la provinciale 57 “Mantova-S. Matteo Viadana” nel territorio dei comuni di Marcaria e Viadana. Il divieto di transito è scattato a causa dell’innalzamento anomalo del livello del fiume Oglio, dovuto ai rigurgiti dell’ondata di piena del fiume Po, che cominciava ad allagare la strada golenale che da San Matteo delle Chiaviche conduce al ponte sia l’accesso stesso al ponte in chiatte. Il ponte verrà riaperto al traffico appena si ristabiliranno le condizioni minime per il transito in sicurezza dei veicoli.