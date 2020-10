Paura nella notte a Rasura (Sondrio) per una frana che, causa il forte maltempo, e’ scesa a valle investendo in parte una casa. Sotto i detriti e’ finito un garage e una legnaia. Per precauzione sono state evacuate 3 persone. Il Comune del paese sulle alpi Orobie ha invitato la popolazione a non uscire di casa, se non per motivi di straordinaria necessita’.