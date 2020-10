Maltempo Lombardia, frana nel Bergamasco: danni ingenti a Oltre il Colle

Continuano a registrarsi danni ingenti in tutta la provincia di Bergamo per l’ondata di maltempo di sabato e ieri. Una frana e’ caduta oggi a Oltre il Colle, nella Bergamasca, dove la Provincia e’ impegnata con due sopralluoghi anche a Brembilla e Cusio per smottamenti. A Oltre il Colle sono scivolati 5 mila metri cubi di terra dal versante. Al momento nessuna strada e’ stata invasa, la strada sopra la frana e’ stata transennata mentre quella a monte per ora e’ senza transenne ma monitorata costantemente.

A Cusio la situazione resta sotto osservazione: la frana in localita’ Monte Avaro che ha interessato una abitazione, dove una persona e’ ancora fuori casa, mentre la localita’ interessata risulta parzialmente isolata (5 residenti) e raggiungibile solo con strada agrosilvopastorale da Ornica. In Valle Seriana, invece, prevista la riapertura a senso unico alternato della strada 49 con regolazione semaforica da Valle della Foga verso Valbondione.