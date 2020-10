Maltempo Lombardia: stato di emergenza per i danni su Alpi Orobie e Valtellina

“Regione Lombardia ha chiesto al Governo lo stato di emergenza per il maltempo che ha colpito in particolare le Alpi Orobie e la Valtellina a seguito dei fenomeni meteorologici si sono verificati soprattutto dal 2 al 5 ottobre scorsi”. Lo hanno comunicato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. “Nella lettera inviata al presidente del Consiglio dei Ministri – ha spiegato il presidente Fontana – si sottolinea che nei primi giorni del mese di ottobre si sono verificati fenomeni meteorologici di significativa intensità, che hanno causato danni diffusi in tutta la Lombardia, colpendo un territorio già provato da calamità nei mesi precedenti”.

L’evento in questione, in particolare, ha iniziato a manifestarsi con particolare intensità nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre e si è protratto per i giorni successivi. “Sulla Lombardia – ha sottolineato l’assessore Foroni – sono caduti quantitativi di pioggia con picchi oltre i 400 millimetri, soprattutto nella zona Alpi Orobie e Valtellina, accompagnati da forti raffiche di vento. Il maltempo ha provocato un repentino innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e un’imbibizione dei terreni, dando luogo a numerosi eventi franosi che hanno interrotto strade provinciali e comunali. Inoltre è stata compromesse compromessa la funzionalità idraulica di numerosi alvei”.

L’azione del vento ha provocato anche numerose cadute di alberi. Sono state interrotte le vie di comunicazione e le reti elettriche. In alcuni casi è stata interrotta anche la distribuzione dell’energia elettrica. Alcuni nuclei abitati poi sono rimasti isolati da frane.

I danni complessivi, secondo una prima stima, ammontano a circa 77 milioni di euro. Di questi, 22 riguardano danni riportati dalle infrastrutture e 42 il territorio. Il resto riguarda le abitazioni e le attività produttive ed economiche. Le provincie più colpite sono quelle di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Non sono stati risparmiati neppure i territori confinanti con la Regione Piemonte. Gravi i dissesti sugli argini dei Fiumi Sesia e Po che hanno determinato rischio per la popolazione e danni all’agricoltura.