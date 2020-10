Allerta Meteo LIVE: violentissimo temporale sullo Stretto di Messina, maestosa Shelf Cloud [FOTO]

Allerta Meteo – Un violentissimo temporale è appena arrivato sullo Stretto di Messina, scavalcando i monti Peloritani dove sono già caduti 20mm di pioggia a San Pier Niceto e 16mm a Fiumedinisi. Ha iniziato a diluviare anche a Messina: una tempesta annunciata da una poderosa shelf cloud anticipata da nembostrati molto fitti e compatti. Si tratta delle nuvole che determinano le precipitazioni più violente. Sullo Stretto è in atto una tempesta di fulmini e il temporale si sta muovendo rapidamente verso ovest: attraversando il mare, giungerà a breve anche in Calabria. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: