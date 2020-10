Maltempo a Milano, freddo e pioggia battente: la situazione meteo in diretta

Allerta Meteo – Piove e fa freddo a Milano, dove oggi la temperatura massima s’è fermata a +14°C in una giornata uggiosa e tipicamente autunnale. Nel centro cittadino sono caduti tra 50 e 60mm di pioggia, ma preoccupa la situazione a Nord della città, dove abbiamo picchi di oltre 100mm tra Como e Cantù. Nello specifico, spiccano i 104mm di pioggia caduti a Capiago Intimiano e, sul Lago di Como, 127mm a Mandello del Lario e 121mm ad Abbadia Lariana.

La pioggia continuerà a cadere per tutta la serata e per gran parte della notte. Le condizioni del tempo miglioreranno però domani mattina, quando tornerà a splendere il sole su Milano e sulla Lombardia con temperature pomeridiane in aumento fino a +17°C in pianura. E per i prossimi giorni si prospetta un lungo periodo mite grazie all’Anticiclone tra fine Ottobre e inizio Novembre, ma attenzione alla nebbia in agguato.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: