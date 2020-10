Maltempo, altra neve nella notte sulle Dolomiti venete: accumuli fino a 56cm, fiocchi sotto i mille metri [FOTO e VIDEO]

Nella notte, la neve e’ scesa anche sotto i mille metri sulle Dolomiti. Se Cortina ieri ha visto scendere neve mista a pioggia, che non ha attecchito sul terreno, nella notte a Ra Vales, a 2.615 metri, il manto fresco ha toccato i 56cm, sceso poi a 38cm per l’erosione del vento. A Passo Falzarego (1.988 mt), la neve fresca ha toccato i 48cm, scesa a 40cm. Sui Monti Alti Ornella, a 2250 mt (Arabba) sono caduti invece 54cm (52 quelli rimasti). A Cima Pradazzo (Falcade) rimangono a terra 3cm sui 6 caduti. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto: le Dolomiti si tingono di bianco.

Ma ora la neve concederà una pausa. La prossima nevicata, stando alle previsioni, e’ attesa tra tre giorni e interessera’ in particolar modo le localita’ sopra i 1600 metri. Lo segnala il Centro Valanghe di Arabba rilevando che dopo la perturbazione, iniziata venerdi scorso, ora c’e’ un momento di assestamento.